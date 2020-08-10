В российских школах появятся учителя-наставники

В школах России внедрят новые должности и квалификационные категории: учитель-методист и учитель-наставник. Они появятся в сентябре 2021 года.

Как рассказал «Российской газете» министр просвещения Сергей Кравцов, главной задачей министерства является наведение порядка в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров.

По мнению руководителя министерства, введение в школах России новых должностей и категорий «позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии.

«И самое главное — обеспечить качество образовательных результатов», — отметил Кравцов.

Ранее Сергей Кравцов заявил, что праздничные линейки в российских школах 1 сентября состоятся.

