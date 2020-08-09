Главное о коронавирусе на 9 августа: вакцины не хватит на всех, число заболевших в мире приближается к 20 млн

Фото: Реальное время

Две новые смерти в Татарстане

За сутки в Татарстане зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции, все контактные. Восемь человек госпитализированы, 23 лечатся дома. Большинство заболевших (16 человек) — в возрастной категории от 30 до 50 лет.



Таким образом, на 9 августа в Татарстане зарегистрировано 5 872 случая COVID-19. За сутки выздоровели 32 человека, за весь период пандемии — 4 743.



Число умерших от коронавируса в Татарстане возросло до 47 человек.

Казанская вакцина от коронавируса, скорее всего, не выйдет в широкое производство.

Казанский ученый сомневается, что промышленных мощностей по созданию вакцин хватит на всех.

Сын мэра Нижнекамска Айдара Метшина Мурат заболел коронавирусом. Инфекцию он подхватил на юге России, где, по его словам, никто не соблюдает защитные меры.

По подсчетам Росстата, в июне 2020 года в Татарстане умерли 4 689 человек. Это на 1 309 случаев больше по сравнению с прошлым годом.



Фото Максима Платонова

В Татарстане отменили обязательную самоизоляцию для пассажиров международных вывозных авиарейсов.



Аквапарк «Ривьера» оштрафовали за слишком большое количество людей на пляже.

Более 500 человек в России принудили к самоизоляции и госпитализации

За последние сутки в России выявлено 5 189 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 215 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 887 536 человек, а выздоровевших — до 693 422 человек. Зафиксировано 77 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 14 931 человек.



В Абхазии выявили первого больного коронавирусом россиянина.

Египет разрешил российским туристам не сдавать тест на коронавирус.



Два артиста Большого театра заразились коронавирусом — балерина и артист Молодежной оперной программы.

В России принудительно отправили на самоизоляцию и госпитализировали более 500 человек — Генпрокуратура РФ.

Сразу два известных деятеля РПЦ скончались от последствий коронавируса — кубанский митрополит Исидор и экзорцист Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков).



mos.ru

В Бразилии траур, а в Китае новая опасность

В мире коронавирусом нового типа заразились 19 817 006 человека, умерли 729 738 человек. Данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



На первом месте по количеству заболевших находятся США (5 150 060), следом идет Бразилия (3 013 369), третью строчку занимает Индия (2 156 443). Россия находится на четвертом месте (887 536), на пятом — ЮАР (553 188).



В Бейруте Роспотребнадзор РФ начал массовое тестирование на коронавирус людей, прибывших в Ливан с группировкой МЧС РФ.

В Бразилии объявили траур по погибшим от коронавируса. Число погибших перевалило за 100 тысяч.

В Перу прервали чемпионат по футболу из-за несоблюдения дистанции болельщиками.

В Индии семь человек погибли при пожаре в коронавирусном госпитале.

На востоке Китая зарегистрировано более 60 случаев заражения новым вирусом SFTS. За первое полугодие 2020 года в Китае выявлено 60 инфицированных, семь из них умерли.



Ольга Плешкова