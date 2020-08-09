Профессор из КФУ объяснил, почему вакцин от коронавируса на всех не хватит

В интервью «Реальному времени» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессор Альберт Ризванов объяснил, почему мы все еще не скоро сможем привиться от коронавируса.

По его мнению, даже при условии того, что сертификация будет проводиться по ускоренной процедуре, компании не смогут производить вакцину в достаточном количестве.



«Наши производители, которые дают интервью, — они все бодро рапортуют, что в этом году уже начнут производство. Но если посмотреть на количество, которое они готовы произвести — оно исчисляется миллионами в год. В то время, как население России — 140 миллионов!

А в мировом формате даже крупнейшие производители — такие, как Pfizer (большая фарма) — готовы производить, условно говоря, десятки миллионов доз в год. В год, а не в месяц! Сами понимаете, потребности даже одной Америки это не покроет. А если брать Европу, остальной мир… Так что даже если прямо сейчас разрешат все разрабатываемые вакцины, то производственных мощностей точно не хватит в ближайшее время», — поясняет он.

Напомним, в этом же интервью Ризванов рассказал, что разработка казанской вакцины от коронавируса будет, скорее всего, остановлена уже на этапе доклинических исследований. Рынок, по его словам, уже поделен, инвесторам больше неинтересно вкладываться в вакцину, и финансирования проекта хватит только на доклинический этап разработки.

