Минздрав Татарстана отчитался о причинах смертности в июне

По подсчетам Росстата, в июне 2020 года в Татарстане умерли 4 689 человек. Это на 1 309 случаев больше по сравнению с прошлым годом. О причинах резкого роста смертности в республике рассказал первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.



Замминистр здравоохранения сообщил о том, что данные о приросте были проанализированы по возрастным категориям. «Наибольшую долю прироста дали лица старше 80 лет. Это печальная цифра. Безусловно, коронавирус свой отпечаток на показателе смертности несет. Мы понимаем, что у нас доступность плановой помощи была ограничена в связи с таким решением по всей стране», — сказал Абашев.

По его словам, в министерстве уточняют диагнозы умерших за последний период, в том числе за июнь. Также в РТ возобновляются плановая медицинская помощь и диспансеризация, в планах — масштабная прививочная компания.

Ранее стало известно, что диспансеризация в республике пройдет с противоэпидемическими мероприятиями.

