Египет разрешил российским туристам не сдавать тест на коронавирус

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Египет разрешил прибывающим в курортные города туристам не сдавать теста на коронавирус. Об этом сообщили в Ситуационно-кризисном центре (ДСКЦ) МИД РФ.

При этом, если турист прибывает не в курортный город, придется все-таки иметь справку.

«С 7 августа все прибывающие граждане обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну; въезжающим через международные аэропорты в городах Шарм-аль-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух тест не требуется», — цитирует ТАСС сообщение департамента в Twitter.



Ранее Египет заявил, что готов открыть свои границы для российских туристов.