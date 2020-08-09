Минниханов поздравил строителей Татарстана с профессиональным праздником
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил строителей с профессиональным праздником. Свое поздравление он опубликовал Инстаграм-аккаунте.
«Поздравляю всех строителей с профессиональным праздником! Вы возводите жилые дома и социальные объекты, благоустраиваете наши дворы и парки, строите заводы», — написал Минниханов, добавив на татарском благодарность за тяжелую работу.
Ранее Минниханов поздравил мусульман Татарстана с праздником Курбан-байрам.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым