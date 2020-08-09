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Минниханов поздравил строителей Татарстана с профессиональным праздником

09:13, 09.08.2020
Минниханов поздравил строителей Татарстана с профессиональным праздником
Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил строителей с профессиональным праздником. Свое поздравление он опубликовал Инстаграм-аккаунте.

«Поздравляю всех строителей с профессиональным праздником! Вы возводите жилые дома и социальные объекты, благоустраиваете наши дворы и парки, строите заводы», — написал Минниханов, добавив на татарском благодарность за тяжелую работу.

Ранее Минниханов поздравил мусульман Татарстана с праздником Курбан-байрам.

Общество Татарстан

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