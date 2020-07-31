Минниханов поздравил мусульман Татарстана с праздником Курбан-Байрам

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с наступившим праздником Курбан-Байрам (Ид аль-адха). Он пожелал жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Президент РТ отметил, что в этом году из-за пандемии коронавируса хадж был отменен. Однако это не умаляет духовного значения праздника, подчеркнул Минниханов.

«Отрадно, что мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, на деле доказывают свою приверженность истинным ценностям, оказывая всестороннюю поддержку нуждающимся согражданам, людям с ограниченными возможностями, старикам и многодетным семьям», — цитирует обращение главы республики пресс-служба президента РТ.

Минниханов выразил надежду, что Курбан-Байрам вновь даст мусульманам «радость общения с Всевышним, прибавит сил и оптимизма, вдохновит на добрые дела и благородные поступки».