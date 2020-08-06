Крытые велопарковки планируют установить во дворах Казани

Фото: Олег Тихонов

В Казани установят крытые велопарковки во дворах многоквартирных домов. Этот вопрос на встрече с блогерами обсудил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает «Татар-информ».



Мэр упомянул, что Казань является первым и единственным в России городом, принявшим велопарковки во дворе каждого дома как обязательное условие. «После нового решения [Казгордумы] весь жилой фонд будет с велопарковками», — сказал мэр. Также он отметил, что на территориях новых жилых комплексов паркинги будут появляться в обязательном порядке, а в остальных дворах — по запросу жителей.



Рассчитывается строить пять мест для велосипедов на один подъезд, однако количество будет зависеть от этажности дома. Отмечается, что парковки будут закрываться на ключ.

Напомним, в начале мая урбанист Аркадий Гершман посоветовал строить во дворах велопарковки.

