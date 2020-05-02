В Татарстане посоветовали строить во дворах велопарковки

Эксперт посоветовал строить в Татарстане парковки для велосипедов. Об этом на онлайн-лекции «Двор — это (не) парковка» заявил урбанист Аркадий Гершман.



По его словам, сейчас в городах велосипедов больше, чем автомобилей. При этом места для их хранения в квартире просто не предусмотрено. Норма проектирования велопарковок во дворах уже есть в Минске, в Иркутске и Екатеринбурге.

«Я думаю, Татарстану было бы неплохо такое принять. Велопарковки, считаю, весьма допустимы и сделают жизнь людей лучше и проще», — уверен эксперт.



Ранее казанские велоактивисты раскритиковали городскую программу повышения безопасности дорожного движения.

