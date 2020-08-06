Мэрия Казани выделит на капремонт пострадавшего от взрыва дома на улице Волгоградской 5,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

Исполком Казани утвердил решение провести капремонт в доме №19 по улице Волгоградской. На работы городская казна выделит почти 5,3 млн рублей.

«Комитету жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета г. Казани (Д.В. Анисимов): 4.1. Организовать проведение капитального ремонта многоквартирного дома №19 по ул.Волгоградской, пострадавшего в результате взрыва бытового газа 25.05.2020, на основании имеющейся проектно-сметной документации», — говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Постановление подписано руководителем исполкома Казани Денисом Калинкиным еще 29 июля.

Кроме того, городские власти намерены провести капитальный ремонт дома №21 по улице Портовой, пострадавшего при пожаре. На эти цели мэрия выделит еще почти 4 млн рублей.

Напомним, что в доме на Волгоградской взрыв газа произошел 25 мая 2020 года. Он не вызвал пожара и в скором времени большинство жильцов смогли вернуться в свои квартиры. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры на третьем этаже. Чтобы здание не обрушилось, уже на следующий день были установлены укрепления.

В девятиэтажке на Портовой пожар произошел 29 апреля этого года. В огне погиб мужчина. Исполком решил расселить жильцов дома, чтобы не допустить новых жертв.