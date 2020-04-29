Власти Казани решили расселить девятиэтажку, в которой на пожаре погиб мужчина

Исполком Казани решил временно расселить жильцов девятиэтажного дома, в котором сегодня вечером произошел пожар. В МЧС уточняют, что в огне погиб мужчина.

Всего в жилом доме проживали 224 человека, в том числе 53 ребенка. По родственникам и знакомым размещены 188 человек, в том числе 47 детей, передает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. В развёрнутом пункте временного размещения по адресу: г. Казань, пр. Победы, 21, гостиница «Кварт» размещены 36 человек, в том числе 6 детей.

По уточненным данным, спасти удалось 30 человек, еще 60 человек эвакуировались самостоятельно.

Напомним, сегодня на 7-ом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Портовая в Казани произошел пожар.