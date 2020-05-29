Мэрия Казани задумала установить в подъездах газоанализаторы за счет жильцов

Метшин — о 10 годах Минниханова у власти: «Республиканские программы кардинально изменили столицу»

Прежде чем перейти к текущим вопросам деятельности штаба по борьбе с коронавирусом, мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал выдвижение Рустама Минниханова на новый президентский срок:

— Президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов объявил о намерении баллотироваться на следующий срок. Я как мэр и как житель Казани, руководитель нашей команды всецело приветствую, поддерживаю решение нашего президента. Искренне благодарны за тот большой созидательный, красивый отрезок, в который проработали под началом нашего президента в предыдущие сроки. Все самые значимые события, все достижения, которые есть у столицы, связываем с именем нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова. Мы умеем мечтать, стараемся нашу планку поднимать высоко, но даже и мечтать не могли 10 лет назад о тех программах, что реализованы за этот период: беспрецедентные президентские программы, которые в подавляющем большинстве не имеют аналогов ни в Поволжье, ни в других регионах РФ. Конечно, они кардинально изменили жизнь нашей республики, и особенно столицы. Всем сердцем поддерживаем нашего президента и сделаем все возможное, чтобы выборы прошли достойно.

Более 3 тысяч коек для коронавирусных пациентов

На 28 мая в Казани развернуто 3049 коек для коронавирусных пациентов. В РКБ провели уже пять трансфузий плазмы с антителами к COVID-19. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, с положительной динамикой, рассказал замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков.

— Продолжаются поставки оборудования в лечебные учреждения — переносных рентген-аппаратов, мониторов, аппаратов УЗИ-диагностики, для определения газов крови. Это позволяет говорить об улучшении качества диагностики и повышении ее доступности, — отметил Жаворонков.

Последний звонок, тренировки и лагеря — онлайн

Завтра, 30 мая, для 6 тыс. казанских выпускников прозвенит последний звонок в цифровом формате. Онлайн-линейки пройдут в 162 школах города, проинформировал начальник Управления образования горисполкома Ирек Ризванов. Родители и педагоги поздравят 11-классников с экранов, а на youtube-каналах и в «Инстаграме» пройдет трансляция городского праздничного концерта в стиле 90-х: выступят молодые исполнители, пройдут флешмобы, разыграют призы и подарки.

Ризванов сообщил, что ко Дню защиты детей в городе подготовили множество мероприятий. Так, социально-спортивное движение «Зеленый фитнес» при поддержке Минспорта России запускает специальную программу дистанционных тренировок для юных любителей спорта. 1 июня тренеры и инструкторы проекта весь день будут бесплатно проводить онлайн-занятия

1 июня в 10 утра начнется благотворительный музыкальный марафон «Весь мир — детям». В 12-часовом мероприятии бесплатно примут участие более 150 артистов, блогеров, спортсменов, которые поздравят ребят и поделятся жизненным опытом, проведут игры. Деньги, собранные во время марафона, пойдут в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой.

Для детей, которые не смогут попасть в летние лагеря, в Казани разработали программу «Нескучные каникулы» из пяти бесплатных онлайн-смен, рассчитанных на 5 дней, рассказал Ирек Ризванов. Каждый день, с 9 до 16 часов, в прямом эфире вожатые будут проводить тренинги и мастер-классы, творческие мероприятия, интеллектуальные викторины и квесты. С программой можно ознакомиться на сайте kzn.ru

Лагеря могут открыть раньше июля

С началом календарного лета 11 муниципальных загородных лагерей готовятся принять детей. С 1 июня в городе стартует продажа путевок.

— Согласно рекомендации главного санитарного врача России срок начала работы летних лагерей определили с 1 июля, но он может быть скорректирован, — отметил председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Он сообщил, что родители могут ознакомиться с инфраструктурой лагерей, условиями проживания и направлениями смен на республиканском портале dol.tatar.ru. Бесплатно будут предоставлены путевки в загородные лагеря 1065 детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В казанских лагерях усилят меры профилактики: не менее двух раз в день будут проводить уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. Установят бактерицидные лампы и дозаторы с антисептиками. Будут измерять температуру у детей и сотрудников дважды в день. За 18-дневную смену родителям будет нужно заплатить от 5 тыс. рублей в зависимости от лагеря. Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в Казани составит порядка 312 млн рублей, из них 228 млн рублей — из бюджета республики, 2,3 млн — субсидия Казани.

Фаизов рассказал, что в этом году завершается капитальный ремонт и реконструкция в четырех детских казанских лагерях: «Заречье», «Восток», «Юнитур» и «Молодежный». На их ремонт по решению президента РТ Рустама Минниханова выделили 700 млн рублей.

— Нам удалось сохранить сеть загородных лагерей — один из таких президентских проектов капитального ремонта загородных лагерей. Сегодня это уровень европейских отелей — то, что мы видим в лагерях «Восток», «Заречье»... Мы сделаем все для того, чтобы наши дети летом отдохнули, поправили, укрепили свое здоровье в кругу друзей-сверстников, занимаясь на свежем воздухе различными активностями, правильно питаясь. Тот случай, когда нужно перестраховаться и соблюдать четко требования Роспотребнадзора, уделить этому особое внимание, — дал поручения коллегам Ильсур Метшин.

Нужно 90 тысяч на буклеты

За 2019 год в Казани зарегистрировано 1575 пожаров, из них 788 — в жилом секторе, в остальных случаях — горение сухой травы и бытовых отходов, рассказал во время заседания штаба начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов. С начала этого года в городе произошло 650 пожаров.

С 1 апреля по 30 мая был введен особый противопожарный режим, что, по словам Тимурханова, позволило держать ситуацию под контролем. За это время природных пожаров не зарегистрировали. В жилом секторе количество пожаров снизилось на 1,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впервые за 3 года в Казани количество погибших на пожарах уменьшилось на 36,6% и составило 14 человек. Сотрудники управления раздали памятки о соблюдении безопасности в многоквартирных жилых домах и частном секторе на 90 тыс. рублей. «Но до сих пор эти средства не выделили», — сообщил Тимурханов. Он попросил мэра содействовать в выделении суммы.

По инициативе президента РТ в Казани в 2016 году установили 746 пожарных извещателей в 257 квартирах. По словам Тимурханова, это эффективная профилактика пожаров. Позже исполком Казани выделил еще 219 тыс. рублей, за счет чего установили более 800 извещателей в семьях, находящихся в социально опасном положении, и в квартирах одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов. Как сообщил Тимурханов, такую работу необходимо продолжать. В Казани проживают более 12 тыс. многодетных семей. На сегодня установили чуть более 2 тыс. извещателей, а необходимо — еще более 9 тыс. штук.

Во дворах нет места для машин спасателей

Начальник управления отметил, что за последние два года в Казани произошло три случая взрыва газа в жилых домах. Один, напомним, произошел совсем недавно — в доме на улице Волгоградской.

— Считаю, что настало время подумать об установке газовых анализаторов за счет собственников жилья для предупреждения жителей и газовых служб, это позволит вовремя заметить утечку газа, — подчеркнул Тимурханов.

Он напомнил, что в Казани более 500 зданий выше девяти этажей. При этом во многие дворы не могут проехать сотрудники МЧС.

— В Москве утверждена разметка красного цвета, запрещающая парковку личного транспорта. Для эксперимента попробуем пилотную работу в одном из дворов. Если будет одобрение со стороны жителей, подготовим предложения для депутатов Казгордумы, пообещал спикер.

— Поскольку больше людей в это жаркое лето собираются остаться в Казани, поэтому и количества отдыхающих в лесах, пригороде будет больше. И работы по контролю за пожарной безопасностью на плечи МЧС ляжет больше. Грядет жаркое лето для наших спасателей и МЧС. Пожалуйста, проведите профилактическую работу. Говорим прежде всего о бдительности руководителей, управляющих компаний, но большая ответственность лежит и на наших жителях, — подытожил заседание штаба глава города.

Екатерина Аблаева