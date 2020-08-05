От коронавируса в мире умерли больше 700 тыс. человек

Число жертв нового коронавируса в мире перевалило за 700 тыс. человек. Об этом говорят данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику в режиме реального времени.

На 08.20 (мск.) от коронавирусной инфекции в мире скончались 704 385 человек. Число заразившихся приближается к 18 705 096, активно болеющих насчитывается 6 078 019 человек.

Наибольшее число летальных случаев приходится на США (160 тыс.), Бразилию (более 96 тыс.) и Мексику (более 48,8 тыс.).



Ранее в Германии сообщили о второй волне коронавируса.

