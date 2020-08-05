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Экономика

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

17:01, 05.08.2020
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Фото: pixabay.com

Министерство финансов России предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения.

Ведомство направило в Амстердам письмо о пересмотре. Аналогичные письма получили Кипр, Мальта и Люксембург, передает «РИА Новости».

В понедельник стало известно, что Россия разорвет соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Минфин запустил процедуру денонсации соглашения в этот же день.

ЭкономикаФинансыБизнес
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