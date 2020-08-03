Россия отменит налоговое соглашение с Кипром
Россия разорвет Соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. В ходе переговоров стороны не смогли договориться о компромиссном решении.
Минфин запустил процедуру денонсации соглашения уже сегодня, сообщает пресс-служба министерства.
Российская сторона провела переговоры о повышении налога на дивиденды и проценты до 15%. Специалисты с Кипра выдвинули свои предложения, но они «будут способствовать безналоговому выводу с территории Российской Федерации через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения», добавили в Минфине.
Тогда Россия предложила провести очные переговоры на Кипре, но получила отказ.
Теперь решено разорвать соглашение с одним из самых известных офшоров.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил обложить проценты и дивиденды, получаемые россиянами с зарубежных счетов и компаний, налогом в 15%.
«Две трети этих средств в результате разного рода схем оптимизации облагаются ставкой налога в 2%, тогда как граждане платят 13%. Это не справедливо», — сказал глава государства в марте.ЭкономикаБизнесОбществоВласть
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