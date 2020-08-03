Россия отменит налоговое соглашение с Кипром

Россия разорвет Соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. В ходе переговоров стороны не смогли договориться о компромиссном решении.

Минфин запустил процедуру денонсации соглашения уже сегодня, сообщает пресс-служба министерства.

Российская сторона провела переговоры о повышении налога на дивиденды и проценты до 15%. Специалисты с Кипра выдвинули свои предложения, но они «будут способствовать безналоговому выводу с территории Российской Федерации через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения», добавили в Минфине.

Тогда Россия предложила провести очные переговоры на Кипре, но получила отказ.

Теперь решено разорвать соглашение с одним из самых известных офшоров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил обложить проценты и дивиденды, получаемые россиянами с зарубежных счетов и компаний, налогом в 15%.

«Две трети этих средств в результате разного рода схем оптимизации облагаются ставкой налога в 2%, тогда как граждане платят 13%. Это не справедливо», — сказал глава государства в марте.