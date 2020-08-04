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Власти Бейрута назвали предварительную версию взрыва возле порта

20:25, 04.08.2020 1
Власти Бейрута назвали предварительную версию взрыва возле порта
Фото: скриншот

Глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим на месте взрыва в порту Бейрута заявил, что взрыв произошел не из-за пиротехники, а других взрывчатых веществ, которые хранились долгое время.

«То, что случилось, — это не взрыв пиротехники, а другие способные сдетонировать вещества, которые хранились долгое время», — передает «РИА Новости» его слова.

По данным СМИ, на месте взрыва обнаружили тела не менее шести человек. Источники в системе здравоохранения рассказали о не менее 10 погибших, передает агентство Reuters.

Взрыв прогремел сегодня вечером возле порта Бейрута. Министр здравоохранения Ливана заявил, что погибших и раненых «очень много».

ПроисшествияОбщество
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