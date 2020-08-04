В порту Бейрута прогремел мощный взрыв

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Около порта ливанской столицы Бейрут прогремел сильный взрыв.

По данным «РИА Новости», взрыву предшествовал небольшой хлопок, а после появился черный и белый дым. Потом в небо поднялся столб красного дыма. В близлежащих домах выбило стекла.

Момент взрыва в порту Бейрута. По предварительным данным, пострадали десятки человек. Видео telegram- канала Раньше всех. Ну почти. https://t.co/rHkmdNHVCH pic.twitter.com/8RIZCIqf93 — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 4, 2020

Как сообщает «Коммерсант FM», министр здравоохранения Ливана заявил, что погибших и раненых после взрыва в порту Бейрута «очень много».