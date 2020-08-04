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В порту Бейрута прогремел мощный взрыв

19:05, 04.08.2020 1
В порту Бейрута прогремел мощный взрыв
Фото: скриншот

Около порта ливанской столицы Бейрут прогремел сильный взрыв.

По данным «РИА Новости», взрыву предшествовал небольшой хлопок, а после появился черный и белый дым. Потом в небо поднялся столб красного дыма. В близлежащих домах выбило стекла.

Как сообщает «Коммерсант FM», министр здравоохранения Ливана заявил, что погибших и раненых после взрыва в порту Бейрута «очень много».

ОбществоПроисшествия
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