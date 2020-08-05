Архитекторы показали завершение строительных работ в школе на улице Назипа Жиганова в Казани

«Татинвестгражданпроект» опубликовал снимки со строительной площадки новой школы на улице Назипа Жиганова в Казани — многопрофильного лицея №187.

Образовательное учреждение, рассчитанное на 1224 места, откроет свои двери 1 сентября. Строительные работы там сейчас подходят к завершению.

Ранее «Татинвестгражданпроект» показал, как выглядит внутри стоящаяся в Елабуге полилингвальная школа.



В июле прошлого года на строительство школ на улице Назипа Жиганова и Рауиса Гареева выделили 2 млрд рублей.