«Татинвестгражданпроект» показал, как выглядит строящаяся полилингвальная в Елабуге внутри
«Татинвестгражданпроект» показал, как выглядит внутри стоящаяся в Елабуге полилингвальная школа.
Сейчас там оформляются классы, библиотека, спортивный зал и другие помещения, а также расставляется мебель. Готовности школы составляет 90%.
На фото видно, что внутри школа окрашена в бело-зеленые цвета. Для школьников сделали большой коридор со скамейками, шкафчики для вещей.
Сдать объект планируется уже в августе этого года.
Также к 1 сентября в Казани планируется ввести в эксплуатацию полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Он включает в себя три школы: начальную, новую билингвальную на ул. Бичурина, полилингвальную на ул. Бондаренко и детские сады.
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