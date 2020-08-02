«Татинвестгражданпроект» показал, как выглядит строящаяся полилингвальная в Елабуге внутри

«Татинвестгражданпроект» показал, как выглядит внутри стоящаяся в Елабуге полилингвальная школа.

Сейчас там оформляются классы, библиотека, спортивный зал и другие помещения, а также расставляется мебель. Готовности школы составляет 90%.

На фото видно, что внутри школа окрашена в бело-зеленые цвета. Для школьников сделали большой коридор со скамейками, шкафчики для вещей.

Сдать объект планируется уже в августе этого года.

Также к 1 сентября в Казани планируется ввести в эксплуатацию полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Он включает в себя три школы: начальную, новую билингвальную на ул. Бичурина, полилингвальную на ул. Бондаренко и детские сады.

