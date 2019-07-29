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На строительство двух крупных школ в Казани выделено 2 млрд рублей

22:53, 29.07.2019
На строительство двух крупных школ в Казани выделено 2 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Власти выделили на строительство двух школ в Казани 2 млрд рублей. Каждая из них рассчитана на 1 224 места.

Школа на улице Рауиса Гареева откроется 1 сентября, сообщает пресс-служба Минобразования РТ. Вторая школа, на улице Назипа Жиганова, начнет работу в следующем году.

Эти работы ведутся в рамках нацпроектов и должны способствовать борьбе с двухсменным режимом в школах.

ОбществоОбразование Татарстан
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