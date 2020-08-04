В Татарстане зафиксировали массовую гибель пчел

В Тукаевском районе Татарстана зафиксировали случаи массовой гибели пчел.

По словам генерального директора Управления аквакультуры и пчеловодства республики Марата Миннебаева, на сегодняшний день с заявлениями о гибели пчел обратились пять человек. Погибло около 200 пчелосемей, согласно паспортам пасек.

Пчеловоды считают, что гибель насекомых произошла после опрыскивания 27 июля полей ООО «Камский бекон» химикатами. Компания занимается животноводством и растениеводством.

Миннебаев уточнил в беседе с «Интерфаксом», что результаты лабораторных анализов, которые установят причину гибели пчел, должны быть готовы в течение двух недель.

В июле прошлого года в Поволжье зафиксировали массовую гибель пчел. Тогдашний директор Управления аквакультуры и пчеловодства республики Фаиз Динмухаметов заявил, что причиной стали инсектициды. Позже у ведомства сменился глава — им стал Марат Миннебаев.



В начале июля глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров призвал при обработке сельскохозяйственных культур пестицидами и агрохимикатами не допустить гибели пчел.

