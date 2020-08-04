Тренер по «Что? Где? Когда?» Айрат Мухарлямов уволен после очередной статьи о домогательствах к школьницам

Увольнение из Суворовского училища

Сегодня стало известно о том, что школьный тренер по игре «Что? Где? Когда?» Айрат Мухарлямов уволен из Казанского суворовского училища, где работал педагогом дополнительного образования на четверть ставки. Об этом пишет издание «Медуза».

Полтора года назад, в феврале 2019 года, в казанском издании «Площадь Свободы» вышла статья, в которой Мухарлямова обвиняли в том, что он домогался школьниц, которых тренировал в нескольких школах города. На тот момент он был успешным тренером, его подопечные принимали участие в крупных турнирах регионального и федерального уровня. В статье говорилось о том, что на протяжении нескольких лет на выездах тренер покупал школьникам алкоголь, разговаривал с ними на фривольные темы, домогался девушек (в том числе не достигших возраста 16 лет). Более того, в публикации был описан случай сексуального насилия с его участием. По информации в статье, одну и ту же схему домогательств описывали девушки разных лет выпуска, никак не связанные друг с другом. По информации источников «Реального времени», после выхода статьи в редакцию «Площади Свободы» поступала информация от школьниц о неподобающем поведении тренера.

Тогда статья наделала много шума, была организована доследственная проверка. По информации от источников «Реального времени», проверка не закончилась возбуждением уголовного дела. Сам Мухарлямов сразу же после выхода материала заявлял о том, что будет обращаться в суд с иском о клевете, но иска к газете от него так и не последовало.

Статья в «Медузе» и «Скипский-гейт»

История с Мухарлямовым снова попала в поле зрения федеральных медиа вчера, 3 августа, когда «Медуза» опубликовала расследование о домогательствах тренеров по отношению к школьникам в среде «Что? Где? Когда?». Это, в свою очередь, было связано с тем, что 22 июля журналистка Екатерина Аренина опубликовала твит с заявлением о том, что когда она была школьницей, ее домогался известный телезнаток, обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский (он давно и тоже успешно работает тренером «Что? Где? Когда?» в школах).

Следом за постом Арениной последовали рассказы еще нескольких девушек об аналогичных действиях Скипского — картина складывается такая, что тренер годами домогался школьниц, позволял себе откровенные шутки и намеки в их адрес.

«Медуза» провела расследование, написала серию статей, в том числе и вчерашнее расследование, где собрана информация о нескольких тренерах и деятелях интеллектуального движения. В нем-то и прозвучала вновь история о Мухарлямове — с новыми подробностями. Также «Медуза» напомнила, что именно Скипский после публикации в «Площади Свободы» в 2019 году призывал защитить Мухарлямова:

«В статье вместо фамилии «Мухарлямов» можно поставить любую — и надо отстоять Айрата и помочь ему довести дело до суда с газетой, потому что иначе мы получим еще 10 таких статей и закроем детское движение».

Повторимся, до суда не дошло, а сам Скипский, в свою очередь, сам стал фигурантом общественного обсуждения. В среде «Что? Где? Когда?» мнения разделились, но в адрес руководства Международной ассоциации клубов составлено письмо за подписью сотен знатоков со всего мира с требованием разобраться в ситуации и отстранить Скипского от участия в детских турнирах и их подготовки.

А отстранен ли Мухарлямов?

До публикации в «Площади Свободы» Мухарлямов работал тренером в нескольких казанских школах, включая очень авторитетные — например, лицей им. Лобачевского при Казанском университете и гимназию №19. После выхода статьи от сотрудничества с тренером учебные заведения отказались, и Мухарлямов на какое-то время перестал участвовать в организации школьных турниров и подготовке детских команд к ним.

Однако потом стали появляться обрывочные сведения о том, что тренер вновь работает в школах. Как пишет сегодня «Медуза» со слов Альберта Сарварова, педагога-психолога Казанского суворовского училища, Мухарлямов работал там последний год (при поступлении на работу, по словам Сарварова, тренер представил справку о том, что признаков преступления при доследственной проверке выявлено не было). Также, по информации, полученной «Медузой» от Сарварова, Мухарлямов рассказывал в училище, что работает сразу в нескольких школах, включая тот же лицей имени Лобачевского и, например, школу №85 (там директором работает Ренат Хайбуллин, который сам в свое время тренировал Мухарлямова и является фактическим организатором множества школьных турниров в Татарстане).

Однако источники в лицее имени Лобачевского сообщили «Реальному времени», что Мухарлямов уволился оттуда по собственному желанию еще в 2019 году на волне скандала. До Рената Хайбуллина нам дозвониться не удалось.

Сегодня Мухарлямов после беседы с руководством Суворовского училища был уволен оттуда по собственному желанию.

«Обвинять его в чем-то мы не имеем права»

Роман Новиков, тренер, которого пригласили на освободившееся место в 2019 году в гимназию №19, в разговоре с «Реальным временем» рассказал, что после скандала Мухарлямов появлялся зимой на одном из городских турниров — якобы с командой одной из татарстанских школ:

— После скандала 2019 года он устроился в Суворовское — я не могу точно сказать когда. И было подозрение, что он работает в СОШ №2 в Высокой Горе, там учится его племянник. В организации Кубка мэра этой зимой он не участвовал, но в рамках кубка были соревнования, на которые должны были приезжать школы из районов, и он приехал вместе с одной из школ [в которых работал].

В списке команд-участниц зимнего Кубка мэра Казани по интеллектуальным играм фигурирует команда «Омерзительная шестерка Высокая Гора». Источники «Реального времени» в казанском «Брейн-клубе» сообщают, что Мухарлямов якобы участвовал в организации турнира по «Своей игре» на этом мероприятии, и именно поэтому команда из Высокой Горы была допущена до участия в Большом турнире.

Глава Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов подтвердил «Реальному времени», что Мухарлямов действительно присутствовал на Кубке мэра Казани, но не в качестве организатора или руководителя какой-либо команды, а в качестве зрителя. «Запрещать ему куда-либо приходить мы не имеем права», — сказал Фаизов.

В целом же после скандала в феврале 2019 года Мухарлямов не участвовал в организации турниров ЧГК и, как утверждает Фаизов, не тренировал команды. Глава комитета добавил, что до февраля-2019 Мухарлямов был на хорошем счету в казанской системе ЧГК:

— Насколько мне известно, дело [в отношении] Мухарлямова тогда не было возбуждено, и обвинять его в чем-то мы не имеем права.



Сам фигурант событий трубку на звонок «Реального времени» взял, но говорить с корреспондентом отказался.

Людмила Губаева, Александр Артемьев