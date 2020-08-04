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Миндортранс Татарстана отчитался о втором этапе строительства Большого Казанского кольца

08:57, 04.08.2020
Миндортранс Татарстана отчитался о втором этапе строительства Большого Казанского кольца
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На участке 2 этапа Большого Казанского кольца во время строительства завершили армирование и бетонирование монолитных цоколей под ограждения на месте строительства моста через Монастырскую протоку. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Строители продолжают формирование земляной насыпи и дорожного полотна. Также всю неделю велись работы по монтажу трамвайных путей и опор контактной сети трамвая.

Напомним, что через Монастырскую протоку будет построен мост длиной 70,78 м.

Общество Татарстан
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