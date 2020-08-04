Главное к утру: новый сервис аренды самокатов, компенсация туристам и велогость проездом в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 4 августа.
- В Казани в августе начал работу сервис аренды электросамокатов Urent. Сейчас для аренды доступны 400 электросамокатов сервиса. Цена поездки составит 4 рубля в минуту. Также желающим прокатиться придется заплатить 40 рублей за активацию самоката с каждой поездкой.
- В Минпросвещения РФ опровергли информацию о дистанционной учебе в школах, публикации о якобы переходах на «удаленку» являются фейковыми, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
- Туристы из Татарстана, которые путешествовали на теплоходе «Александр Суворов», получат компенсацию за отдых, прерванный из-за коронавируса.
- Структура Росавтодора определила победителя тендера на капитальный ремонт трассы М-5 «Урал» на территории Татарстана и Оренбургской области. ООО «Гео-проект» готово выполнить работы за 35,7 млн рублей.
- Путешественник и общественный деятель Сергей Наконечный побывает в Казани в рамках своего одиночного велопробега на электровелосипеде. Он планирует за 45 дней добраться до Москвы из Иркутска.
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