В Казани запустили еще один сервис аренды электросамокатов

В Казани с августа начал работу сервис аренды электросамокатов Urent.

Сейчас для аренды доступны 400 электросамокатов сервиса. Цена поездки составит 4 рубля в минуту. Также желающим прокатиться придется заплатить 40 рублей за активацию самоката с каждой поездкой, пишет «Коммерсант».

Взять самокат в аренду можно с помощью мобильного приложение URent. Один пользователь может взять в прокат до пяти самокатов: для себя, друзей или членов семьи.

Сервис URent заработал в конце 2018 года в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». В июне этого года он запустился в Москве.

С 22 июля в Казани в тестовом режиме запустили сервис проката электросамокатов Whoosh. Только за первую неделю казанцы воспользовались ими 6 тысяч раз.

