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Капремонтом трассы М-5 в Татарстане займется «Гео-проект» за 35 млн рублей

19:29, 03.08.2020
Капремонтом трассы М-5 в Татарстане займется «Гео-проект» за 35 млн рублей

Структура Росавтодора определила победителя тендера на капитальный ремонт трассы М-5 «Урал» на территории Татарстана и Оренбургской области. ООО «Гео-проект» готово выполнить работы за 35,7 млн рублей.

Согласно сообщению на портале госзакупок, планируется ремонт четырех участков дороги: км 1237+000 — км 1243+700, км 1266+000 — км 1274+218, км 1256+000 — км 1266+000 и км 1243+700 — км 1256+000.

«Гео-проект» стал единственным участником аукциона.

Ранее сообщалось, что «Волго-Вятскуправтодор» (территориальная структура Росавтодора) объявил тендер на капитальный ремонт участка трассы М-7. Агентство готово потратить на это почти 0,9 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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