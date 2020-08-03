Капремонтом трассы М-5 в Татарстане займется «Гео-проект» за 35 млн рублей
Структура Росавтодора определила победителя тендера на капитальный ремонт трассы М-5 «Урал» на территории Татарстана и Оренбургской области. ООО «Гео-проект» готово выполнить работы за 35,7 млн рублей.
Согласно сообщению на портале госзакупок, планируется ремонт четырех участков дороги: км 1237+000 — км 1243+700, км 1266+000 — км 1274+218, км 1256+000 — км 1266+000 и км 1243+700 — км 1256+000.
«Гео-проект» стал единственным участником аукциона.
Ранее сообщалось, что «Волго-Вятскуправтодор» (территориальная структура Росавтодора) объявил тендер на капитальный ремонт участка трассы М-7. Агентство готово потратить на это почти 0,9 млрд рублей.
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