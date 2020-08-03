Через Казань пройдет маршрут первого одиночного велопробега

Путешественник и общественный деятель Сергей Наконечный побывает в Казани в рамках своего одиночного велопробега на электровелосипеде. Он планирует за 45 дней добраться до Москвы из Иркутска.

Маршрут велопробега проходит через 10 российских регионов. Наконечный, начиная свой путь в Иркутске, проедет Красноярск, Новосибирск, Омск, Курган, Челябинск, Уфу, Казань, Нижний Новгород и завершит путешествие в Москве, передает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ.



Наконечный преодолеет около 5,2 тыс. км и станет первым в России человеком, проехавшим столь длинную дистанцию на электровелосипеде.

Ранее в Татарстане стартовал новый туристический веломаршрут «Путь Державина».

