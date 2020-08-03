Итоги дня: вспышка коронавируса на теплоходе, падение трех кранов в Челнах, стоимость «противоковидных» мер
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 августа.
- Сегодня в Казани прошла полугодовая коллегия Министерства здравоохранения Татарстана. На ней премьер-министр Татарстана Алексей Песошин доложил, что все работы на построенном в рекордные сроки втором корпусе инфекционной больницы завершатся 10 августа, а глава татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина сообщила, что темпы прироста количества новых случаев заболевания коронавирусом в РТ остаются стабильно низкими. Глава Минздрава республики Марат Садыков назвал сумму расходов на меры по борьбе с коронавирусом. Все подробности — в материале «Реального времени».
- В Нижнем Новгороде из-за вспышки коронавируса среди экипажа задержали теплоход «Александр Суворов». Среди пассажиров судна жители Нижнего Новгорода и татарстанцы. На данный момент известно, что COVID-19 выявили у девятерых членов экипажа судна, ни у кого из пассажиров заболевание не подтверждено. Трое из заболевших госпитализированы, остальные находятся на изоляции. Всего же на борту по документам должны находиться 101 член экипажа и 254 пассажира. Сколько из них из Татарстана — пока неизвестно.
- В ночь с субботы на воскресенье в Челнах упали три подъемных крана. Пострадали двое рабочих — у обоих врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника (отдельных позвонков). Татарстанское Управление СКР возбудило уголовное дело по факту обрушения трех подъемных кранов. Обстоятельства произошедшего проверяют прокуратура совместно с представителями Ростехнадзора.
- В Лаишево 8 августа пройдет турнир по интеллектуальным играм (в формате «Что? Где? Когда?»), в котором примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Приезд в Казань (а следом — и в Лаишево) уже подтвердили Анатолий Вассерман, магистры «Своей игры» Ольга и Александр Успановы, редактор «Своей игры» Александр Коробейников и другие известные знатоки. Судить турнир приедет еще один прославленный знаток — Виктор Сиднев. О том, как пройдет соревнование, — в материале «Реального времени».
- Въезжающим на территорию России и Татарстана теперь надо будет заполнить анкету на портале госуслуг и сдать тест на COVID-19, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Соответствующие изменения вступили в силу с 1 августа. Россиянам, прибывающим на территорию страны воздушным транспортом, нужно будет заполнить анкету, которая есть на едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом дата анкеты должна быть заполнена до вылета в Россию, но не позднее регистрации на рейс. В течение трех дней после прибытия в Россию нужно будет сдать анализ на наличие COVID-19 методом ПЦР и разместить результат на том же портале. Отмечается, что тест проводится на собственные средства прибывшего в страну.
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