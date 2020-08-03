В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пострадавших при падении мостовых кранов в Челнах

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В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии двух рабочих, пострадавших при падении трех подъемных кранов в Набережных Челнах.

Они поступили в БСМП в ночь с субботы на воскресенье. У обоих рабочих врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника (отдельных позвонков).

Медики оценивают их состояние как стабильное, нетяжелое. Сейчас пациенты находятся в палате отделения нейрохирургии, ждут операцию, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Татарстанское Управление СКР возбудило уголовное дело по факту обрушения трех подъемных кранов. Обстоятельства произошедшего проверяют прокуратура совместно с представителями Ростехнадзора.

