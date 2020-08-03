Зачем Вассерман, Сиднев и Стогниенко приедут в Лаишево?

Фото: Максим Платонов

Вассерман и Ко станут звездными капитанами команд людей с инвалидностью

8 августа в Лаишево пройдет любопытный турнир по интеллектуальным играм (в формате «Что? Где? Когда?»), в котором примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством звездных интеллектуалов они посоревнуются в поисках ответов на сложные вопросы. Приезд в Казань (а следом — и в Лаишево) уже подтвердили Анатолий Вассерман, магистры «Своей игры» Ольга и Александр Успановы, редактор «Своей игры» Александр Коробейников и другие известные знатоки. Судить турнир приедет еще один прославленный знаток — Виктор Сиднев.

Онлайн-участие в турнире примут телезнатоки Александр Друзь, Михаил Мун и Нурали Латыпов, бессменный ведущий «Своей игры» Петр Кулешов (они возглавят команды, которые соберутся в онлайн-режиме).

Приглашены на турнир не только знатоки, но и другие известные личности — например, спортивные комментаторы Георгий Черданцев и Денис Казанский тоже поучаствуют в мероприятии онлайн, а вот Владимир Стогниенко приедет очно.

Шесть команд под руководством звездных капитанов сыграют в турнире оффлайн, еще шесть — онлайн. Задачей капитанов будет не только помогать командам давать верные ответы на вопросы, но и учить своих игроков рассуждать, находить верные логические ходы и поддержать в духе соревновательности. С их стороны это будет не только соревнование, но и полноценный мастер-класс, и тренерская работа.

Активное участие в организации турнира принимает и администрация Лаишевского района: глава Ильдус Зарипов выступит с приветственным словом участникам.

Инвалидность — не преграда

Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации. Целью его становится развитие интеллекта и социальной адаптации людей с ОВЗ посредством интеллектуальных игр и общения с успешными людьми. Размер президентского гранта составляет 474 255 рублей, софинансирование со стороны Ассоциации кадрового менеджмента — 194 980 рублей.

Светлана Ганеева, президент Ассоциации кадрового менеджмента, рассказала нам:

— Важно понимать, что проект заключается не только в проведении конкретного мероприятия со «звездными гостями». Он растянулся на четыре месяца и включает в себя активный и постоянный нетворкинг известных и успешных людей с людьми с инвалидностью из Татарстана, выявление их интеллектуальных, творческих способностей. Прямое общение со звездами российского интеллектуального движения, получение от них советов и мастер-классов позволяет людям раскрыться и понять: инвалидность — не преграда для активной жизненной позиции. Всех звездных участников проекта удалось собрать на одной площадке благодаря настойчивости идейного вдохновителя и организатора проекта — молодого лаишевца Виталия Куликова. У него инвалидность II группы (он страдает ДЦП). Уже не первый год он проводит различные турниры в родном городе, и вот теперь его проект с помощью президентских грантов выходит на новые горизонты.

Как говорится в сопроводительной документации к анонсу проекта, «специальная подборка качественных вопросов, тематика которых может меняться по запросу, позволяет мягко, в игровой форме, укреплять нравственное и моральное сознание лиц с ОВЗ и способствовать их развитию и социальной адаптации. Опыт участия в интеллектуальных играх придает уверенности в себе, учит оперативной эффективной работе в команде, преодолевает страх и волнение во время выступления перед аудиторией».

В общей сложности проект охватывает более 900 людей с ОВЗ в Татарстане, а в турнире 8 августа примут участие 72 человека.



В планах команды, реализующей проект, — тиражировать свой опыт на другие регионы РФ с помощью известных интеллектуалов и с их уже полученного согласия.

Людмила Губаева