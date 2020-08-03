Трехкратный олимпийский чемпион предложил провести все матчи Восточной конференции КХЛ в Казани

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов выступил с предложением пойти по пути Национальной хоккейной лиги и провести регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в двух городах. Как вариант эксперт предлагает Москву для матчей Западной конференции и Казань для Восточной:

— Судя по всему, во многих командах КХЛ есть зараженные коронавирусом, хотя, думаю, в плане статистики у нас те же проблемы, что и в НХЛ. Пока ситуация тревожная.

Но почему бы не повторить энхаэловский вариант, пойти по пути Торонто с Эдмонтоном и не собрать все клубы КХЛ в двух городах разных конференций? Например, в Москве и Казани. Думаю, что с точки зрения инфраструктуры эти города вытянут такой сценарий. Другое дело, хватит ли ресурсов у лиги, ведь это очень дорогостоящее удовольствие, — заявил Давыдов.

Напомним, что КХЛ до сих пор не опубликовала календарь нового сезона, который должен стартовать 2 сентября.