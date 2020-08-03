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Источник: КХЛ не публикует календарь из-за иностранных клубов

14:44, 03.08.2020
Источник: КХЛ не публикует календарь из-за иностранных клубов
Фото: www.khl.ru

Континентальная хоккейная лига до сих пор не презентовала календарь игр на новый сезон, который должен стартовать 2 сентября. По информации Metaratings.ru, это связанно с тем, что Министерство иностранных дел не выдает визы игрокам иностранных клубов: финского «Йокерита», рижского «Динамо», минского «Динамо», китайского «Куньлуня» и казахстанского «Барыса».

Напомним, что на прошлой неделе президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что календарь появится в ближайшие дни. По действующему регламенту лиги расписание должны были презентовать еще в середине июля.

Прочитать о ситуации с календарем КХЛ можно в материале «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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