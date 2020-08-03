В Татарстане суд возобновил дело жителя Бугульмы, обвиняемого в насилии над маленькой дочерью

Сегодня Бугульминский городской суд начал новое рассмотрение дела местного жителя, который обвиняется в насилии над полуторагодовалой дочерью.

В ходе состоявшегося заседания было рассмотрено ходатайство прокуратуры об избрании в отношении подсудимого меры пресечения в виде заключения под стражу, в удовлетворении суд отказал, рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Помимо этого, государственный обвинитель заявил ходатайство о замене представителя потерпевшей — матери ребенка — на представителя отдела опеки и попечительства Бугульминского района. Данное ходатайство суд еще не рассмотрел.

В суде опросили двух свидетелей, в том числе и мать ребенка. Следующее заседание состоится 5 августа, передает «РИА Новости».

По данным татарстанской прокуратуры, инцидент произошел в октябре прошлого года. Врачи скорой помощи обнаружили у полуторагодовалой девочки кровотечение. Она находилась дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной больницы дала заключение, что девочка была подвергнута насилию. 13 апреля мужчину оправдал суд по обвинению в совершении преступления «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».



В конце июня прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда. 3 июля Верховный суд республики отменил оправдательный приговор. При этом жена обвиняемого заступается за супруга.