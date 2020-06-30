Жена оправданного в Татарстане насильника над дочерью заступилась за мужа

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери уверена, что ее муж случайно нанес травмы девочке. При этом женщина рассказывает, что просила мужа не вызывать скорую помощь, когда у ребенка началось кровотечение.

В качестве аргумента она называет то, что он не пытался скрыть произошедшее. Напротив, она сама не хотела обращаться в скорую, несмотря на то, что девочка истекала кровью.

«Он позвонил мне и сам все рассказал. Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать скорую, потому что прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей (муж, — прим. ред.) сам позвонил врачам», — рассказала женщина RT.

При этом она говорит, что медэкспертиза дала заключение о поверхностных травмах, а не проникновении.

Напомним, что Бугульминский районный суд оправдал подозреваемого мужчину в насилии над полуторагодовалой девочкой. При этом мужчина сначала уверял, что хотел поменять девочке памперс, а затем признался, что сорвал зло на ребенке после ссоры с женой. Прокуратура Татарстана в апелляционном порядке обжаловала решение Бугульминского районного суда. Под контроль вопрос взяла детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

