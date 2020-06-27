Прокуратура Татарстана обжаловала оправдательный приговор по делу о насилии над младенцем

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Прокуратура Татарстана в апелляционном порядке обжаловала решение Бугульминского районного суда, который оправдал местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.

13 апреля мужчина был оправдан судом по обвинению в совершении преступления «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Случай произошел в октябре 2019 года. Врачи скорой помощи обнаружили у полуторагодовалой девочки кровотечение. Девочка находилась дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной больницы дала заключение, что девочка была подвержена насилию.

Следователи возбудили уголовное дело. Обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка было предъявлено отцу девочки. Однако суд посчитал, что вина мужчины не доказана, так как не было доказательств наличия у подсудимого прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка.

Прокуратура Татарстана обжаловала данное решение. Ведомство считает, что результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения говорят о том, что мужчина не мог нанести подобные травмы случайно. При этом не учтен вред здоровью, причиненный девочке, рассказали в ведомстве.

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