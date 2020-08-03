В России предложили ужесточить получение права на работу для мигрантов

В России могут ужесточить процедуру предоставления мигрантам права на работу, сейчас эта возможность обсуждается, рассказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, экспертное сообщество предлагает даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. В частности, иностранному гражданину предлагается предоставлять такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства.

Медведев рассказал, что эксперты советуют учесть опыт других стран. В качестве примера он привел арабские страны, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. «Это жесткая мера, но тем не менее обсудить ее, наверное, следует», — передает ТАСС слова замглавы Совбеза РФ.

В начале июля в Казани проходили съемки фильма о мигрантах. Его героями стали жители столицы Татарстана, приехавшие из Сирии, Таджикистана, Польши и Конго по очень разным причинам и личным обстоятельствам.

