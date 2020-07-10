В Казани проходят съемки видеофильма о мигрантах

В Казани с 6 по 12 июля проходят съемки видеофильма в рамках проекта «Миграции: приоткрывая личное». Героями его стали жители столицы Татарстана, приехавшие из Сирии, Таджикистана, Польши и Конго по очень разным причинам и личным обстоятельствам.

Проект реализуется Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Все герои ролика, снятого в Казани, являются участниками выставочного проекта «Я здесь не чужой», реализованного Музеем исламской культуры в 2019—2020 годах.

Запись историй героев проходит при содействии Музея-заповедника «Казанский Кремль» и Национального музея Республики Татарстан на музейных площадках, а также в интересных и значимых для участников местах города.



Проект, реализуемый ИКОМ, носит междисциплинарный характер и объединяет музейных специалистов, сотрудников исследовательских центров, образовательных учреждений, представителей сообществ и организаций, которые работают с мигрантами и беженцами.

Одной из составляющих проекта «Миграции: приоткрывая личное» станет фильм, основной целью которого является показ многогранности и ценности явления миграции для развития культуры и общества. Он также раскрывает личные истории музейных посетителей с миграционным опытом.



Видеофильм, в который также войдут истории героев из других российских музеев, выйдет в ноябре 2020 года.

А с 13 по 16 июля в Казан пройдут съемки 8-серийной спортивной драмы о команде «КАМАЗ-мастер».

