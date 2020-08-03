При падении кранов в Челнах двое рабочих получили травмы позвоночника

Фото: соцсети

Стали известны подробности ЧП в Набережных Челнах, где на территории АО «НТЗ «ТЭМПО» упали постовые краны. По официальным данным, на рельсы рухнули два мостовых крана, тогда как в соцсетях сообщали о трех.

В результате происшествия двое машинистов получили травмы позвоночника. Оба госпитализированы в БСМП Набережные Челны.

Прокуратура Набережных Челнов с привлечением специалистов Ростехнадзора начала проверку по факту падения мостовых кранов и получения травм работниками на предприятии «ТЭМПО». Ведомство намерено выяснить обстоятельства случившегося и, при наличии, оснований меры реагирования. На место выезжал прокурор города Дмитрий Ерпелев.

Ранее «Реальное время» публиковало фото произошедшего.

