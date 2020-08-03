Следком возбудил уголовное дело после падения мостовых кранов в Челнах

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Татарстанское Управление СКР возбудило уголовное дело по факту обрушения трех подъемных кранов в Набережных Челнах. В результате аварии на территории АО «НТЗ «ТЭМПО» пострадали двое рабочих.

По данным СКР, 61-летний мужчина и 49-летняя женщина госпитализированы.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ)», — говорится в сообщении Следкома.

Отмечается, что оба крана упали еще ночью во время производства работ.

Ранее сообщалось, что оба машиниста получили травмы позвоночника. Прокуратура и Ростехнадзор также проверяют обстоятельства обрушения.