В Челнах мужчина откусил ухо своему знакомому

Фото: Реальное время

В Набережных Челнах нетрезвый мужчина откусил ухо своему знакомому. Об инциденте рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Сообщается, что двое молодых мужчин 25 и 29 лет распивали спиртные напитки. В какой-то момент они повздорили, и один из них набросился на своего друга. В качестве аргумента в споре он откусил часть уха.

Подозреваемый был задержан участковым. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в Зеленодольске двое 16-летних подростков избили соседа палкой и газовым ключом за просьбу убавить громкость музыки.

