Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов

Ветер ожидается южный 8—13 м/с с порывами до 15—20 м/с, местами до 23 м/с

Фото: Максим Платонов

По данным метеорологов, 4 января в Татарстане ожидается небольшой и умеренный снег, местами переходящий в мокрый снег, а в отдельных районах — сильный снегопад.

На территории республики возможны метели и гололедные явления. Ветер южный со скоростью 8—13 м/с, с порывами до 15—20 м/с, местами достигающими 23 м/с. Ночью ожидается от –4 до –9 градусов, на востоке республики температура может опускаться до –14 градусов. Днем температурный фон составит от –1 до –6 градусов.

На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

Наталья Жирнова