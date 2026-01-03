На отлов бездомных животных в Зеленодольске на весь 2026 год выделят 10 млн рублей

Отловленные животные будут помещаться в приюты на обязательный 10-дневный карантин, а информация о каждом будет размещаться в интернете для поиска владельцев

Исполком Зеленодольского района объявил тендер на оказание услуг по работе с бездомными животными на 2026 год. Такие документы появились на сайте госзакупок.

Исполнитель будет выполнять комплекс мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию и учету бездомных животных на территории Зеленодольска и района. Известно, что основные цели проекта — предупреждение эпидемий, защита населения и предотвращение ущерба имуществу.

В рамках контракта планируется проведение ветеринарного обслуживания, включая вакцинацию против бешенства и дегельминтизацию. Особое внимание будет уделяться стерилизации отловленных животных и поиску новых владельцев. Отловленные животные будут помещаться в приюты, где пройдут обязательный 10-дневный карантин. В течение этого времени специалисты проведут осмотр, вакцинацию и другие необходимые процедуры.

Информация о каждом животном будет размещаться в интернете для поиска владельцев. Помимо этого, в контракт входит и усыпление животных без владельцев, имеющих тяжелые неизлечимые заболевания или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью животного.

Срок исполнения контракта — весь 2026 год. Начальная стоимость контракта составляет более 10 миллионов рублей. Согласно расчетам расходов на одного животного (более 3 тыс. рублей), контракт предусматривает отлов более 2,6 тыс. бездомных животных.

Напомним, что после нападения собак на 9-летнего ребенка в Васильево районы Татарстана объявили тендеры на их отлов. Полная история и последствия трагедии — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова