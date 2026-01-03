Татарстан лидирует по спросу на спортивных тренеров

Средняя предлагаемая ставка составляет около 20 534 рублей в месяц

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии новогодних праздников на рынке труда зафиксирован значительный рост спроса на специалистов в сфере зимних видов спорта. По данным сервисов Авито Подработки и Авито Услуг, россияне активно планируют спортивные выходные и поездки на горнолыжные курорты.

Наибольший рост интереса наблюдается к хоккею — спрос на тренеров по этому виду спорта увеличился на 47% по сравнению с прошлым годом. Занятия по фигурному катанию стали искать на 26% чаще, а спрос на инструкторов по лыжному спорту вырос на 13%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Параллельно с ростом интереса к зимним видам спорта увеличился спрос на восстановительные процедуры. Так, расслабляющие ванночки стали востребованнее в 4 раза, аренда банных чанов — в 3,3 раза, а традиционные бани — в 3 раза. Услуги пармастеров, управляющих процессом парения, стали популярнее в 2,5 раза.

В Татарстане отмечен значительный общий рост предложений работы для тренеров — количество вакансий с частичной занятостью увеличилось на 44%. Средняя предлагаемая ставка составляет около 20 534 рублей в месяц, хотя итоговый доход зависит от опыта специалиста и количества отработанных смен.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Особой популярностью в праздничный период пользуются тренеры по горным лыжам и сноуборду. Например, в Вологде горнолыжный комплекс ищет тренера по сноуборду с предложением дохода около 60 тыс. рублей в пиковый период. В Набережных Челнах открыта вакансия гида-инструктора для сопровождения горнолыжных туров с оплатой от 30 тыс. рублей. В Шерегеше требуются видеографы, умеющие кататься на сноуборде или лыжах, с предложением зарплаты от 90 тыс. рублей.

Напомним, что Казань попала в тройку лидеров по доступности катков в городах-миллионниках. Покататься в столице Татарстана на своих коньках в среднем можно за 150 рублей, а с учетом проката — за 390 рублей.

Наталья Жирнова