Николас Мадуро и его супруга предстанут перед судом в Нью-Йорке

Главу Венесуэлы обвиняют в сговоре с целью наркотерроризма, а также в сговоре для ввоза кокаина в США и незаконном владении оружием

Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о предъявлении обвинений президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес в Южном округе Нью-Йорка.

Николасу Мадуро предъявляют обвинение в следующих правонарушениях: сговор с целью наркотерроризма, сговор для ввоза кокаина в США, незаконное владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях незаконного владения оружием против Соединенных Штатов Америки. Обвинения были обнародованы в социальной сети X, сообщает ТАСС. В настоящее время идет подготовка к судебному процессу, который состоится в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее авиация США нанесла серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу. В стране ввели режим ЧС в связи с ударами. Позднее Дональд Трамп заявил, что Николаса Мадуро задержали и вывезли из Венесуэлы.



Наталья Жирнова