Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов

07:00, 03.01.2026

Будет небольшой и умеренный снег, местами метель

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет небольшой снег, местами метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 9—14 м/с, порывами до 15—20 м/с. Температура составит от -4 до -9 градусов, местами на востоке до -14 градусов.

На дорогах возможна гололедица, с образованием снежных заносов.

Зульфат Шафигуллин

Общество Татарстан

