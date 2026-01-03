Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов
Будет небольшой и умеренный снег, местами метель
Сегодня в Татарстане будет небольшой снег, местами метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 9—14 м/с, порывами до 15—20 м/с. Температура составит от -4 до -9 градусов, местами на востоке до -14 градусов.
На дорогах возможна гололедица, с образованием снежных заносов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».