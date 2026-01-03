В 2026 году на санавиацию для экстренной медпомощи в Татарстане выделят 78 млн рублей

Оказание медицинской помощи с помощью санитарной авиации будет осуществляться как внутри республики, так и за ее пределами

В Татарстане планируется выделить 78,9 миллиона рублей финансирования на оказание скорой специализированной медицинской помощи с помощью санитарной авиации в 2026 году. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком контракта является РКБ Минздрава РТ.

Для выполнения авиационных работ необходим современный вертолет с медицинской кабиной, выпущенный не ранее 2014 года. Вертолет будет выполнять задачи по доставке пациентов и медицинского персонала, а также транспортировке медицинских грузов. Дальность полета воздушного судна должна составлять не менее 450 километров. Время реагирования в летний период — до 30 минут после получения заявки, в зимний период — до 60 минут.

Оказание медицинской помощи с помощью санитарной авиации будет осуществляться как внутри республики, так и за ее пределами.

Напомним, что на отлов бездомных животных в Зеленодольске на весь 2026 год выделят 10 млн рублей.

Наталья Жирнова