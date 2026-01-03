Более половины жителей Казани рассчитывали получить 13-ю зарплату в 2025 году

Премию ждали в основном представители топ-менеджмента, маркетинга и PR, юриспруденции, а также инженеры, IT-специалисты и медицинский персонал

Фото: Максим Платонов

По результатам исследования сервисов Авито Работа и Авито Реклама, 55% работающих жителей Казани ожидали получить годовую премию по итогам 2025 года. Столица Татарстана лидирует среди других городов по этому показателю, опережая Волгоград (53%), Ростов-на-Дону (51%) и Москву (44%).

Исследование также показало, что наиболее оптимистично настроены сотрудники в возрасте 25—34 лет — 47% из них рассчитывают на премию. Следом идут зумеры — 18—24 лет (45%) и миллениалы — 35—44 лет (42%).

Премию ожидают в основном представители топ-менеджмента (59%), специалисты в сфере маркетинга и PR (54%), юристы (52%), а также инженеры, IT-специалисты и медицинский персонал.

Согласно опросу, 68% казанцев уже имели опыт получения 13-й зарплаты. При этом большинство выплат не превышало размер месячного оклада: около 17% респондентов получали премию, равную месячной зарплате, 20% — половину оклада, а 10% — менее половины. Более существенные выплаты встречались реже: 8% опрошенных получали полтора оклада, 4% — два оклада, и еще 4% — сумму, превышающую два оклада.

Ранее подобный опрос проводил SuperJob: там результаты были скромнее — лишь 39% казанцев рассчитывали на годовую премию.



Наталья Жирнова