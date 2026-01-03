МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы

В министерстве считают необоснованными аргументы, которыми американская сторона оправдывает свои действия

МИД России выступил с резким осуждением вооруженных действий США против Венесуэлы. В официальном заявлении, размещенном в телеграм-канале ведомства, подчеркивается, что произошедшее утром вызывает у российской стороны глубокую озабоченность.

В МИД считают необоснованными аргументы, которыми американская сторона оправдывает свои действия. В документе указано, что идеологическая предвзятость взяла верх над прагматизмом и стремлением выстраивать предсказуемые и доверительные отношения.

— В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать, — сказано в сообщении МИД.

скриншот из социальной сети

В заявлении особо подчеркивается, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира — такой статус регион получил в 2014 году. Россия настаивает: Венесуэла имеет право самостоятельно определять свою судьбу без какого‑либо внешнего, в том числе военного, вмешательства.

— Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны, — сообщается в официальном заявлении.

Известно, что посольство РФ в Каракасе работает в штатном режиме. На данный момент нет информации о пострадавших или погибших гражданах России.



Наталья Жирнова