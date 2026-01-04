В Казани с 23:00 до 06:30 по мск задержали почти все рейсы на вылет

Самая большая задержка наблюдается у международных рейсов

Фото: Максим Платонов

В Казани с 23:00 до 06:30 по мск задержали почти все рейсы на вылет. Согласно онлайн-табло самая большая задержка наблюдается у международных рейсов.

Так, в Астану самолет опаздывает по графику почти на 10 часов — вылет с 23:15 по мск 3 января перенесли на 09:00 по мск 4 января. Самолет в Белград задерживается еще больше, на 13 часов: вылет перенесен с 03:15 на 16:30 по мск.

Помимо этого вылет в Бишкек перенесли на 4,5 часа — с 00:35 на 05:02, самолет уже вылетел. Также на 5 часов опаздывает самолет до Шри-Ланки (с 05:30 на 10:30).

Переносы наблюдаются и у российских направлений: в Салехард самолет не смог вылететь в 05:20 и был перенесен на 8 утра, а до Оренбурга рейс задерживается на 3 часа — перенос с 06:35 на 09:35.

Напомним, что 3 января в Казани также задерживались рейсы нескольких авиакомпаний. Тогда по данным онлайн‑табло, не по расписанию прилетали и вылетали 14 самолетов, а одни из самых больших задержек были у рейсов в Санкт-Петербург и из Москвы. 4 января в Татарстане прогнозировали штормовое предупреждение, порывы ветра могут достигать до 20—23 м/с.

Наталья Жирнова