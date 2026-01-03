Зеленский предложил главе минцифры Украины Федорову стать министром обороны

Денис Шмыгаль, занимавший этот пост, останется «в команде Украины» и получил предложение от президента возглавить другое направление госдеятельности

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру главы минобороны. Как сообщается в его телеграм-канале, эту должность предлагается занять действующему министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

До сих пор министерство возглавлял Денис Шмыгаль, оставшийся «в команде Украины» и получивший предложение от президента возглавить другое значимое направление государственной деятельности.

Кроме того, 2 января Зеленский провел ряд изменений среди высшего руководства оборонных ведомств. Кирилла Буданова, ранее занимавшего должность начальника ГУР Минобороны, перевели главой администрации президента. Его преемником стал бывший руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Наталья Жирнова